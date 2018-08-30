Ещё
С российских майнеров будут брать налоги
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.02
$
68.24
79.56
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.68
+0.36 Золото
1202.92
+0.02 РТС
1085.16
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1696
+0.0319
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

С российских майнеров будут брать налоги 

iPhones.ru 44 минуты назад
Фото: iPhones.ru
С российских майнеров будут брать налогиУчастники российских торговых блокчейн-платформ предложили Минфину предоставить майнерам (тем, кто добывает криптовалюту) статус самозанятых граждан России. Такое обращение, по инициативе Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, направила компания «КриптоЮниверс».
Для самозанятых россиян предусмотрен налог в размере 3 — 5%, вместо стандартной ставки НДФЛ в 13%. Предложили в «КриптоЮниверс» и упростить схему конвертации криптовалюты в рубли, сделав ее полностью легальной.
По мнению авторов обращения, криптоэкономика должна выйти из тени. Это, в свою очередь, позволит легализовать деятельность не менее 350 тыс. российских майнеров и пополнить казну РФ.
По оценке аналитиков, ежегодно Россия теряет около 2 млрд руб. по причине неуплаты налогов от крипторынка.
Представители Минфина обращение не комментировали, сославшись на активную разработку закона «О цифровых финансовых активах».
iPhones.ru: последние новости
Билайн представил тариф Анлим с безлимитным интернетом по всей России 20 классных штук с AliExpress на эту осень, выбирал сам Tele2 начал нещадно списывать деньги со всех абонентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У рубля плохие перспективы»58
Льготы отвяжут от пенсий21
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом69
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию323
Трамп смягчился: как это отразится на России9
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение