С российских майнеров будут брать налоги

С российских майнеров будут брать налогиУчастники российских торговых блокчейн-платформ предложили Минфину предоставить майнерам (тем, кто добывает криптовалюту) статус самозанятых граждан России. Такое обращение, по инициативе Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, направила компания «КриптоЮниверс».

Для самозанятых россиян предусмотрен налог в размере 3 — 5%, вместо стандартной ставки НДФЛ в 13%. Предложили в «КриптоЮниверс» и упростить схему конвертации криптовалюты в рубли, сделав ее полностью легальной.

По мнению авторов обращения, криптоэкономика должна выйти из тени. Это, в свою очередь, позволит легализовать деятельность не менее 350 тыс. российских майнеров и пополнить казну РФ.

По оценке аналитиков, ежегодно Россия теряет около 2 млрд руб. по причине неуплаты налогов от крипторынка.

Представители Минфина обращение не комментировали, сославшись на активную разработку закона «О цифровых финансовых активах».