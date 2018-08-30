Ещё
Путь Китая к устойчивому росту пролегает через мегаполисы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.02
$
68.24
79.56
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.68
+0.36 Золото
1202.92
+0.02 РТС
1085.16
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1696
+0.0319
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Путь Китая к устойчивому росту пролегает через мегаполисы 

Вести Экономика 26 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». На фоне торгового конфликта с США Китай продолжает сосредоточивать усилия на стимулировании внутреннего спроса как двигателя роста экономики, пишет Asia Times.
Фото: EPA/JEROME FAVRE
Напряженность в торговле, которая, как ожидается, негативно повлияет на экономику, подчеркивает неотложность реформ Пекина.
Экономисты Эндрю Шэн и Сяо Гэн заявили на этой неделе, что Китаю потребуются дальнейшие успехи в региональных экспериментах, и ключом к этому станут масштабные городские кластеры.
"Сейчас как никогда важно, чтобы Китай ограничил свою зависимость от внешнего спроса и высоких уровней инвестиций за счет стимулирования устойчивого внутреннего потребления", — отметили экономисты.
"Начался этап экспериментов с созданием Шанхайской зоны свободной торговли и Экспериментальной зоны свободной торговли Цяньхай — Шэкоу. Оценки этого опыта привели к объявлению в прошлом году о новых ЗСТ, а также о Новом районе Сюнань (Xiongan New Area), амбициозном плане преобразования — с использованием передовых технологий — пыльных равнин в Хэбэе близ Пекина и Тяньцзиня в динамично развивающийся зеленый город", — написали Шэн и Гэн.
"Фактически Китай в настоящее время создает 19 «кластеров супергородов», укрепляя связи между городами. К 2030 году, по прогнозам HSBC, на эти кластеры будет приходиться около 80% ВВП страны", — добавили они.
Большинство экономистов сходятся во мнении, что пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, не остановят экономический рост в Китае. Однако перед Пекином стоит задача в полной мере воспользоваться преимуществами динамичных городских центров, применяя свою успешную модель экспериментов, считают Шэн и Гэн.
Как сообщали «Вести. Экономика», Международный валютный фонд (МВФ) отметил устойчивость экономики Китая в краткосрочной перспективе, но предупредил, что внешние угрозы возросли, а общие риски смещены в сторону снижения.
Фонд ожидает, что экономика Китая вырастет на 6,6% в этом году, после того как в 2017 году рост ВВП ускорился до 6,9%.
Вести Экономика: последние новости
Почему у рубля плохие перспективы? Мировые рынки погружаются в хаос Зампред ВЭБа Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У рубля плохие перспективы»58
Льготы отвяжут от пенсий21
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом69
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию323
Трамп смягчился: как это отразится на России8
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение