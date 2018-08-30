Путь Китая к устойчивому росту пролегает через мегаполисы

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». На фоне торгового конфликта с США Китай продолжает сосредоточивать усилия на стимулировании внутреннего спроса как двигателя роста экономики, пишет Asia Times.

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Напряженность в торговле, которая, как ожидается, негативно повлияет на экономику, подчеркивает неотложность реформ Пекина.

Экономисты Эндрю Шэн и Сяо Гэн заявили на этой неделе, что Китаю потребуются дальнейшие успехи в региональных экспериментах, и ключом к этому станут масштабные городские кластеры.

"Сейчас как никогда важно, чтобы Китай ограничил свою зависимость от внешнего спроса и высоких уровней инвестиций за счет стимулирования устойчивого внутреннего потребления", — отметили экономисты.

"Начался этап экспериментов с созданием Шанхайской зоны свободной торговли и Экспериментальной зоны свободной торговли Цяньхай — Шэкоу. Оценки этого опыта привели к объявлению в прошлом году о новых ЗСТ, а также о Новом районе Сюнань (Xiongan New Area), амбициозном плане преобразования — с использованием передовых технологий — пыльных равнин в Хэбэе близ Пекина и Тяньцзиня в динамично развивающийся зеленый город", — написали Шэн и Гэн.

"Фактически Китай в настоящее время создает 19 «кластеров супергородов», укрепляя связи между городами. К 2030 году, по прогнозам HSBC, на эти кластеры будет приходиться около 80% ВВП страны", — добавили они.

Большинство экономистов сходятся во мнении, что пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа , не остановят экономический рост в Китае. Однако перед Пекином стоит задача в полной мере воспользоваться преимуществами динамичных городских центров, применяя свою успешную модель экспериментов, считают Шэн и Гэн.

Как сообщали «Вести. Экономика», Международный валютный фонд (МВФ) отметил устойчивость экономики Китая в краткосрочной перспективе, но предупредил, что внешние угрозы возросли, а общие риски смещены в сторону снижения.

Фонд ожидает, что экономика Китая вырастет на 6,6% в этом году, после того как в 2017 году рост ВВП ускорился до 6,9%.