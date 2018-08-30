SoftBank не будет вкладываться в китайского производителя электромобилей NIO

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Японская компания SoftBank Group Corp. ранее в этом году вела переговоры о покупке доли в китайском производителе электромобилей NIO Inc. Однако теперь, согласно источникам, компания решила не участвовать в IPO этого шанхайского стартапа, сообщает Dow Jones.

В апреле The Wall Street Journal писала, что SoftBank рассматривала возможность покупки акций NIO на сумму около 200 млн долларов в ходе их первоначального размещения. Причина отказа от плана инвестиций неизвестна. Один из источников указал, что SoftBank активно изучает сектор электромобилей, но пока не решила, какую компанию стоит поддержать.

NIO позиционирует себя как зарождающегося конкурента Tesla Inc. Она проведет размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания планирует продать 160 млн АДР по цене 6,25-8,25 доллара, и благодаря этому перед торговым дебютом она, вероятно, получит оценку в размере до 8,5 млрд долларов.

Размещение запланировано на 11 сентября, а торги акциями должны начаться днем позже.