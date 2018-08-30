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Цена проезда изменится в электротранспорте Челябинска
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Цена проезда изменится в электротранспорте Челябинска 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Цена проезда в электротранспорте Челябинска изменится с 1 сентября, сообщают в ООО «ЧелябГЭТ».
Речь идёт об оплате проезда наличными деньгами. С 1 сентября пассажирам трамвая придётся платить за поездку 23 рубля. В троллейбусах при наличном расчёте останется прежней — 20 рублей.
«Стоимость проезда для пенсионеров 11 рублей 50 копеек вне зависимости от вида транспорта», — уточнили транспортники.
Стоимость проезда в автобусе № 2 ЮУрГУ — Мехколонна также составит 20 рублей.
Напомним, челябинцы могут оплатить проезд транспортными и банковскими картами — последняя услуга доступна в автобусах частных перевозчиков и на одном городском маршруте.
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