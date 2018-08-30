Цена проезда изменится в электротранспорте Челябинска

Цена проезда в электротранспорте Челябинска изменится с 1 сентября, сообщают в ООО «ЧелябГЭТ».

Речь идёт об оплате проезда наличными деньгами. С 1 сентября пассажирам трамвая придётся платить за поездку 23 рубля. В троллейбусах при наличном расчёте останется прежней — 20 рублей.

«Стоимость проезда для пенсионеров 11 рублей 50 копеек вне зависимости от вида транспорта», — уточнили транспортники.

Стоимость проезда в автобусе № 2 ЮУрГУ — Мехколонна также составит 20 рублей.

Напомним, челябинцы могут оплатить проезд транспортными и банковскими картами — последняя услуга доступна в автобусах частных перевозчиков и на одном городском маршруте.