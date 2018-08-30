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Минпромторг: инвестиции и производство автопрома вырастут
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Минпромторг: инвестиции и производство автопрома вырастут 

Вести Экономика + ещё 2 22 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Минпромторг прогнозирует рост производства грузовых и легковых автомобилей в России по итогам 2018 г. на 14,4% до 1,75 млн, заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов на Московском автофоруме.
Доля легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов, произведенных в России, по итогам семи месяцев 2018 г. составила на российском рынке 85,3%.
Минпромторг прогнозирует рост инвестиций в автопром РФ в 2018 г. на 17,8% до 81,3 млрд руб.
Инвестиции в основной капитал предприятий автопрома РФ по итогам первого квартала 2018 г. выросли почти на 35% — впервые после кризиса 2014-2016 гг., отмечают в министерстве.
Российский рынок легковых автомобилей в 2018 г. продолжит рост второй год подряд: продажи увеличатся на 11%, сообщается в исследовании PWC. Рынок будет уверенно расти на 8% в среднем в ближайшие 5 лет, и продажи превысят 2 трлн руб. и 2 млн машин, прогнозируют эксперты.
Объем рынка легковых автомобилей в Российской Федерации в 2012 г. достиг рекорда в истории российского автопрома — 2,8 млн штук, а в 2017 г. продано лишь 1,51 млн штук.
"Объем рынка легковых автомобилей в 2020 г. составит 1,72 млн штук, в 2025 г. — 2,23 млн штук, что меньше исторически максимального значения 2012 г. ", — отмечается в утвержденной стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 г.
Как сообщали «Вести. Экономика», в 2017 г. после четырех лет падения продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли на 11,9% (на 170 тыс. машин) до 1,596 млн Продажи кроссоверов росли почти в 2 раза быстрее.
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