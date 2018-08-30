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Минпромторг в 2018 г ожидает роста инвестиций в автопром РФ на 17,8%
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Минпромторг в 2018 г ожидает роста инвестиций в автопром РФ на 17,8% 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует рост инвестиций в автопром РФ в 2018 году на 17,8% — до 81,3 миллиарда рублей, следует из презентации ведомства, представленной замглавы Минпромторга Александром Морозовым на Московском автофоруме.
"Инвестиции в основной капитал… Отметим, что по итогам первого квартала впервые за несколько лет мы наблюдаем рост инвестиций. И на наш взгляд, это только начало, потому что задача, которую правительство ставит перед автомобильной промышленностью — это увеличение локализации, локализация критических технологических операций. Мы будем стараться вместе с вами реализовывать новые технологические решения, использовать современные аддитивные технологии", — сказал Морозов, обращаясь к собравшимся.
По данным презентации, инвестиции в основной капитал предприятий автопрома РФ по итогам первого квартала 2018 года выросли почти на 35% — впервые после кризиса 2014-2016 годов.
При этом, Минпромторг прогнозирует рост производства автомобилей всех видов в России по итогам 2018 года на 14,4% — до 1,75 миллиона штук, следует из презентации.
Как отмечается, доля легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов, произведенных в России, по итогам семи месяцев 2018 года составила на рынке 85,3%.
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