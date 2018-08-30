Ещё
Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,1%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.95
$
68.09
79.32
79.62
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.51
–0.22 Золото
1200.04
–0.42 РТС
1085.76
+0.47
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1665
+0.0288
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,1% 

Прайм + ещё 1 50 минут назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,1% и по состоянию на 24 августа составили 457,1 миллиарда долларов против 452,2 миллиарда долларов на 17 августа, сообщил Банк России.
"Объем международных резервов по состоянию на 24 августа составил 457,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,9 миллиарда долларов США, или на 1,1%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на опасениях вокруг торгового конфликта США и Китая Биржи АТР в основном снизились на ослаблении оптимизма вокруг глобальной торговли ЦБ может возобновить депозитные аукционы тонкой настройки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасибо за санкции: зачем Россия инвестирует в Украину61
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию332
«У рубля плохие перспективы»121
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом72
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение