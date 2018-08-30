Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,1%

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,1% и по состоянию на 24 августа составили 457,1 миллиарда долларов против 452,2 миллиарда долларов на 17 августа, сообщил Банк России

"Объем международных резервов по состоянию на 24 августа составил 457,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,9 миллиарда долларов США, или на 1,1%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ . Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.