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Минпромторг раскрыл прогноз по выпуску автотехники в России в 2018 году
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Минпромторг раскрыл прогноз по выпуску автотехники в России в 2018 году 

Rambler News Service 1 час назад
Министерство промышленности и торговли РФ прогнозирует производство легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей и автобусов в России на уровне 1,75 млн штук в 2018 году против 1,53 млн штук в 2017 году, следует из презентации заместителя главы Минпромторга Александра Морозова. Он представил прогноз в ходе автофорума в рамках Московского международного автомобильного салона.
Объем производства в 1,75 млн штук составит 85,8% от общего объема продаж автотехники в России по итогам года по сравнению с долей в 85,9% годом ранее.
«По итогам I квартала впервые за несколько лет мы наблюдаем рост инвестиций и, на наш взгляд, это только начало, потому что задача, которую правительство ставит перед автомобильной промышленностью — это увеличение локализации, локализация критических технологических операций», — сказал Морозов.
Из презентации следует, что автомобильные компании инвестировали в 2017 году в развитие производства на территории России 69 млрд руб., а прогноз на 2018 составляет 81,3 млрд руб. (рост на 18%).
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