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ФАС РФ разрешила «Газпром нефти» купить компанию «Энерком»
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ФАС РФ разрешила «Газпром нефти» купить компанию «Энерком» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "Газпром нефти" о приобретении оренбургской нефтяной компании «Энерком», следует из сообщения ведомства.
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества «Газпром нефть»… о приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Энерком»… в размере 100%, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.
"Энерком" занимается добычей сырой нефти и нефтяного попутного газа. Согласно данным «Росгеолфонда», нефтяной компании принадлежит лицензия на Солнечный участок в Ташлинском районе Оренбургской области. «Энерком» приобрела лицензию на данный участок в 2011 году, заплатив 23,1 миллиона рублей.
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