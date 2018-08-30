ФАС РФ разрешила «Газпром нефти» купить компанию «Энерком»

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества «Газпром нефть»… о приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Энерком»… в размере 100%, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.

"Энерком" занимается добычей сырой нефти и нефтяного попутного газа. Согласно данным «Росгеолфонда», нефтяной компании принадлежит лицензия на Солнечный участок в Ташлинском районе Оренбургской области. «Энерком» приобрела лицензию на данный участок в 2011 году, заплатив 23,1 миллиона рублей.