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Минпромторг ожидает роста производства автомобилей в России в 2018 году на 14,4%
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Минпромторг ожидает роста производства автомобилей в России в 2018 году на 14,4% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Производство автомобилей всех типов в России в 2018 году может составить 1,75 млн штук против 1,53 млн авто в 2017 году. Об этом говорится в презентации заместителя министра промышленности РФ Александра Морозова на первом Московском международном автомобильном форуме в ходе Московского международного автосалона.
При этом объем инвестиций в основной капитал предприятий российского автопрома в 2018 году вырастет до 81,3 млрд рублей с 69 млрд рублей в 2017 году.
"Отметим, что по итогам первого квартала 2018 года впервые за несколько лет мы наблюдаем рост инвестиций", — отметил Морозов. По его словам, основная задача, которую правительство ставит перед автомобильной промышленностью, — это увеличение локализации, в первую очередь критических технологических операций.
"Картина, которая будет характеризовать итоги 2018 года, внушает определенный оптимизм и создает основу для очередного этапа инвестиций", — также добавил Морозов.
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