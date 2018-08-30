Минпромторг ожидает роста производства автомобилей в России в 2018 году на 14,4%

МОСКВА, 30 августа. / ТАСС /. Производство автомобилей всех типов в России в 2018 году может составить 1,75 млн штук против 1,53 млн авто в 2017 году. Об этом говорится в презентации заместителя министра промышленности РФ Александра Морозова на первом Московском международном автомобильном форуме в ходе Московского международного автосалона.

При этом объем инвестиций в основной капитал предприятий российского автопрома в 2018 году вырастет до 81,3 млрд рублей с 69 млрд рублей в 2017 году.

"Отметим, что по итогам первого квартала 2018 года впервые за несколько лет мы наблюдаем рост инвестиций", — отметил Морозов. По его словам, основная задача, которую правительство ставит перед автомобильной промышленностью, — это увеличение локализации, в первую очередь критических технологических операций.

"Картина, которая будет характеризовать итоги 2018 года, внушает определенный оптимизм и создает основу для очередного этапа инвестиций", — также добавил Морозов.