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Объем промышленного производства в Подмосковье в январе‑июле 2018 года вырос на 9,3%
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Объем промышленного производства в Подмосковье в январе‑июле 2018 года вырос на 9,3% 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Объем промышленного производства в Московской области в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 9,3%, в июле по сравнению с июнем 2018 года показатель увеличился на 5,7%, а по сравнению с июлем 2017 года индекс промышленного производства в Подмосковье составил 105,9%, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.
«Индекс промышленного производства в январе-июле 2018 года по сравнению с январем-июлем 2017 года составил 109,3%», — говорится в сообщении.
При этом в сегменте добычи полезных ископаемых промпроизводство за январь-июль 2018 года выросло на 11,3% в годовом выражении, в июле в годовом исчислении отмечен рост на 7,8%, в месячном — на 27,6%.
В обрабатывающих производствах показатель за январь-июль 2018 года вырос на 9,3%, в июле в годовом исчислении отмечен рост на 5,9%, в месячном — на 5,8%.
В области обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха за январь-июль 2018 года объем промпроизводства вырос на 3,1% против аналогичного показателя прошлого года, в июле в годовом исчислении отмечен рост на 2,6%, в месячном — снижение на 1,1%.
В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в январе-июле 2018 года отмечено увеличение производства на 7,3%, в июле в годовом исчислении наблюдается рост на 67%, а в месячном — снижение на 0,1%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности, в сегменте добычи полезных ископаемых за семь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 15,9%, до 7,4 миллиарда рублей, в обрабатывающих производствах — на 10,9%, до 1,28 триллиона рублей, в сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха увеличился на 12,2%, до 174,2 миллиарда рублей, а в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 10,1%, до 36,9 миллиарда рублей.
Оборот организаций в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным показателем 2017 года увеличился на 12% и составил 5,92 триллиона рублей (в фактических ценах).
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