Цифровой шторм. Будет ли новый крах доткомов

Apple, Netflix и FAANG — это самый известный акроним глобального фондового рынка, состоящий из первых букв пяти наиболее популярных акций сектора цифровых технологий: Facebook, Amazon Google . Акции этих компаний демонстрировали экстраординарный рост котировок на протяжении нескольких лет подряд, озолотив своих инвесторов (почти 500% за три года), и стали подлинным локомотивом ралли на фондовом рынке США. Капитализация FAANG на конец первого полугодия 2018 года составляла $3,8 трлн (это больше, чем ВВП Германии), а между Amazon и Apple даже развернулось своеобразное соревнование, кто первым достигнет стоимости $1 трлн. Акции FAANG на конец июня составляли 30% капитализации индекса NASDAQ.

Гром грянул в июле. Евросоюз оштрафовал Google на рекордные $5 млрд за монопольное положение Android, следом произошло падение акций Netflix на 14,1% после публикации разочаровавшей инвесторов отчетности, а затем и крупнейший за всю историю американского биржевого рынка дневной обвал котировок соцсети Facebook на 20% — ее капитализация одномоментно снизилась на $120 млрд на прогнозах менеджмента, что впереди у компании годы более низкой прибыли. Подъем котировок Amazon и Apple сменился осторожной коррекцией. Все это в совокупности дает повод вновь задуматься, не является ли FAANG таким же финансовым пузырем, каким на рубеже нового тысячелетия оказались доткомы.

Цифровой воздух

Смартфоны, компьютеры и прочие гаджеты стали доступны для нескольких миллиардов человек на земле, и в конечном счете именно потребитель своими деньгами постоянно платит компаниям за возможность ежедневно пользоваться достижениями цифровых технологий. Колоссальный массив данных, которые можно собрать с помощью цифровых устройств, — Big Data — теперь является ценнейшим ресурсом для бизнеса. Ведь он позволяет создавать новые сервисы, подстегивать продажи и влиять на потребительские предпочтения.

Корпорации FAANG смогли за несколько лет утвердиться на основных направлениях цифровизации — это поисковые системы и навигация, цифровое видео, интернет-торговля, социальные сети и мессенджеры, мобильные приложения для смартфонов, индустрия развлечений. В США 78% ВВП создается сферой услуг (в том числе и финансовых), и поэтому считается, что успех бизнеса — это следование стилю FAANG.

А сама «великолепная пятерка» стала рассматриваться как база для создания «Великого дирижера» — системы, в которую будет встраиваться не только сектор торговли и услуг, но и государственное управление, образование, медицина, транспорт и прочее. Ну как тут не купить побольше акций таких перспективных компаний с блестящим будущим?

Новая философия

На классическом рынке акций инвесторов обычно интересовало соотношение стоимости бумаги к доходу на нее — так называемый коэффициент P/E и ряд сходных показателей — P/B, P/S, EV/EBIT. Считалось, что акции компаний оценены по справедливой стоимости, если соотношение P/E находится в диапазоне 12–14. Условно говоря, это число соответствует количеству лет, за которые дивидендные выплаты вернут инвестору первоначально вложенные в акцию деньги. Но сейчас эти показатели уже мало кого волнуют. Когда на рынке бум, единственное, что имеет значение в глазах инвесторов, — это совокупный годовой темп роста (Compound Annnual Growth Ratе, или CAGR), который дают акции.

CAGR для акционеров состоит из трех компонентов, главный — прибыль от роста бизнеса, далее идет положительная рыночная переоценка стоимости и, наконец, доход от дивидендов. Усредненное соотношение P/E у FAANG доходило до 130 (у Amazon и сейчас 187), что свидетельствовало о невероятно завышенной рыночной стоимости, при этом акции продолжали расти. Никого не интересовали ни убытки Amazon в прошлых кварталах (про Tesla нечего и говорить), ни тот факт, что дивидендная доходность акций S&P 500 сейчас 1,98%, а годовая безрисковая ставка бумаг Казначейства США — 2,41%, ни политический скандал вокруг утечки персональных данных из Facebook.

Инвесторы покупают то, что растет, что модно, куда идут капиталы, и фокусируют на популярных активах внимание хедж-фондов. Ведь «индекс страха» VIX находится вблизи исторических минимумов, волатильность низкая, а на рынке уже несколько лет не было больших движений вниз.

Возврат в реальный мир Деревья не растут до небес. Компании FAANG стали слишком большими, чтобы и в последующие годы поддерживать прошлые темпы роста. Осталось относительно мало людей, не охваченных цифровыми сервисами.

Аудитория Facebook начала сокращаться, а маржинальность рекламы в соцсети снизилась. Затраты Netflix уже не соответствуют росту подписчиков на видеоконтент. Apple с каждым годом все труднее конкурировать с компаниями из Юго-Восточной Азии. Финансовые показатели Amazon неустойчивы, ее прибыль держится за счет «облачного» бизнеса и рекламы. Бизнес Google может быть ограничен не только в Азии (в Китае поисковая система под запретом), но и в Европе.

А на финансовых рынках сгущаются тучи. Разворот кредитного цикла, сокращение ликвидности, рост учетной ставки ФРС США и стоимости денег для компаний, общая закредитованность правительств, корпораций и населения, торговые войны — все это не предвещает ничего хорошего как бизнесу FAANG, так и остальному рынку в целом.

Акциям FAANG предстоит коррекция вниз как минимум на 35–45% от текущей стоимости, чтобы их оценка и показатели квартальной прибыли (EPS) начали соответствовать новым реалиям. Так что пока еще сияющий в небесах воздушный шар FAANG скоро сдуется. Однако он не лопнет как пузырь хотя бы потому, что цифровизация в мире будет продолжаться, охватывая большинство сфер человеческой деятельности.