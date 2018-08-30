Доверие бизнеса к экономике еврозоны в августе снизилось больше ожиданий

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в августе опустился до 111,6 пункта, в июле показатель составлял 112,1 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии

Августовское значение индекса является минимальным за год.

Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения — до 111,9 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение сводного индекса доверия продолжается уже восемь месяцев подряд. Важнейшим фактором, способствующим ухудшению доверия к экономике еврозоны, является неопределенность в торговой сфере.

Индикатор доверия европейских промышленных компаний в августе снизился до 5,5 пункта (консенсус-прогноз — 5,5 пункта) с 5,8 пункта месяцем ранее, индекс доверия в сфере услуг — до 14,7 пункта (консенсус-прогноз — 15,1 пункта) с 15,3 пункта.

Подындекс делового климата в этом месяце уменьшился до 1,22 пункта с 1,3 пункта в июле среднем прогнозе аналитиков на уровне 1,28 пункта.

Подындекс потребительского доверия в еврозоне в августе упал до минус 1,9 пункта — минимума с мая 2017 года, по сравнению с июльскими минус 0,5%. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял минус 1,9 пункта.