Российские стартапы смогут презентовать свои проекты китайским инвесторам и партнерам

16 октября в рамках III Российско-Китайского Форума «Инвестиции в инновации» пройдет питч-сессия для стартапов «Go to China» с участием крупных китайских корпораций и венчурных фондов. Российские команды смогут презентовать свои проекты потенциальным инвесторам и обсудить модели партнерства по выходу на рынок Китая.

Сессия «Go to China» организована РВК и Российско-Китайским Технологическим Фондом (РКТФ) при поддержке «ВЭБ Инновации».

Сегодня ведущие технологические вендоры западного мира, такие как Amazon , VMWare, Microsoft Intel , активно создают совместные предприятия со стратегами Китая для продвижения своей продукции на одном из крупнейших мировых рынков. Мероприятие «Go to China» направлено на помощь российским компаниям в выстраивании коммуникаций с партнерами из Китая, а в перспективе — в создании совместных предприятий для масштабирования бизнеса на зарубежные рынки.

В частности, в рамках сессии фонд РКТФ, формируемый УК «Лидер» и ведущим фондом прямых и венчурных инвестиций Китая Shenzhen Capital, проведет поиск перспективных компаний для вложения своих средств. Содействие в подготовке проектов окажут эксперты LOGA Group.

Индустриальные направления сессии «Go to China»:

• информационные технологии и телекоммуникации, в том числе IoT, AI, Big Data;

• новые материалы/химия;

• робототехника;

• возобновляемая энергетика и «зеленые» технологии;

• прорывные индустриальные технологии.

Для участия в отборе стартапам необходимо до 15 сентября отправить заявку по ссылке.

III Российско-Китайский форум «Инвестиции в инновации» пройдет 16 октября на площадке Московского международного форума «Открытые инновации» в Технопарке Сколково. Форум призван продолжить развитие китайско-российской платформы для открытого диалога между российскими и китайскими профессиональными инвесторами и содействовать трансферу технологий и коммерциализации научно-технических достижений двух стран, учитывая китайско-российский потенциал инновационного и экономического сотрудничества.

Для доступа на мероприятие необходимо дополнительно пройти регистрацию на сайте форума «Открытые инновации».

Справочная информация:

ЗАО «Лидер»

Крупнейшая управляющая компания в России с совокупными активами более 8 млрд долл. Средства компании инвестируются в различные индустрии, включая нефтегазовую, нефтехимическую, телекоммуникационную, финансовую, машиностроительную отрасли. Является пионером в области инфраструктурных проектов, реализуемых по модели государственно-частного партнерства. Управляет венчурным фондом «Лидер-инновации», из которого были сделаны инвестиции в 12 портфельных компаний. Последние выходы из венчурного фонда: продажа пакета в проекте «Плазиус» ПАО Сбербанк , продажа пакета в проекте CDNvideo публичному телекоммуникационному холдингу Китая ChinaNetCenter, продажа ОТТ-сервиса Zoomby в пользу медиа-группы.

https://leader-invest.ru/

Shenzhen Capital

Фонд венчурных и прямых инвестиций, основанный в г. Шэньчжэнь с участием правительства провинции в 1999 г. Уставный капитал SC составляет 4,2 млрд RMB (650 млн USD), а совокупные активы в управлении более 289,63 млрд RMB (46,3 млрд USD). SC инвестирует в технологические компании малого и среднего бизнеса, работающие на растущих рынках. На июнь 2018 SC инвестировала более 850 проектов из 89 фондов.

140 портфельных компании провели IPO на 16 биржах мира. Доходность по портфелю всех фондов превышает 40% годовых.

http://www.szvc.com.cn/english/Home/index.shtml

АО «РВК»

АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 26, их суммарный размер — 36,2 млрд руб. Доля АО «РВК» — 22,7 млрд руб. Количество портфельных компаний фондов РВК — 220. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств — 17,8 млрд руб.

www.rvc.ru «ВЭБ Инновации»

Компания «ВЭБ Инновации», созданная в 2017 году, является центром компетенций ВЭБ в части венчурных и прямых инвестиций в капитал. Среди приоритетов «ВЭБ инноваций» — финансирование проектов Национальной технологической инициативы, программы «Цифровая экономика Российской Федерации», содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки. Компания предлагает российским стартапам не только венчурные инвестиции, но и возможность получать финансовые продукты компаний Группы ВЭБ на специальных условиях. Это позволяет формировать схемы поддержки российских инновационных компаний с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе для содействия выходу на международные рынки.

http://vebinnovation.ru/

«LOGA Group»

Компания «LOGA Group» партнер Seed Forum Global в европейской части Евразии и со-основатель инвестиционного акселератора Seed Forum в РФ. В международных программах участвуют более 25 000 инвесторов в 55 странах мира. За 15 лет несколько тысяч компаний успешно привлекли финансирование. К 2018 году в рограммах LOGA Group приняло участие более 15 000 предпринимателей.

http://www.logagroup.com