«Сафмар» не планирует IPO нефтяных компаний «Нефтиса» и «Фортеинвест»

Группа «Сафмар» семьи Гуцериевых пока не планирует первичное публичное размещение акций (IPO) нефтяных компаний «Нефтиса» и «Фортеинвест», сообщил журналистам совладелец группы «Сафмар» Саид Гуцериев

Гуцериев пояснил, что конъюнктура на рынке не располагает к проведению IPO, к тому же у «Фортеинвеста» продолжается реализация ряда проектов.

«Пока преждевременно, у нас в этом году модернизация, много задач стоят — рост добычи, ещё ряд мероприятий отдельных по модернизации. IPO нужно делать, когда компания на пике. Сейчас рынок не самый лучший, западных средств мало. Так что пока рынок не поднимется, и пока компания «Фортеинвест» не достигнет своих стратегических планов, не будем рассматривать», — сказал он.

«"Нефтиса" также самостоятельно развивается. Пока нет планов ни по интеграции, ни по IPO», — добавил Гуцериев.