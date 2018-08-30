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Гуцериев: «Сафмар» не будет возвращать контрольный пакет «М. Видео» после сделки по Media Markt
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Гуцериев: «Сафмар» не будет возвращать контрольный пакет «М. Видео» после сделки по Media Markt 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Группа «Сафмар» не планирует возвращать себе контрольный пакет "М. Видео" после закрытия сделки по Media Markt, сообщил председатель совета директоров «М. Видео», член совета директоров «Сафмара» Саид Гуцериев.
Компания Mianello Limited, через которую группа «Сафмар» Михаила Гуцериева владеет контрольным пакетом акций «М. Видео», в июле снизила свою долю в ритейлере бытовой техники и электроники с 57,68% до 53,23%. Саид Гуцериев в четверг пояснил журналистам, что это была не целевая сделка, пакет был продан на бирже.
При этом в рамках сделки с немецкой компанией Ceconomy она приобретает у «Сафмара» 15% акций «М. Видео», предавая в ответ российскую сеть магазинов Media Markt.
"На данный момент «Сафмар» не планирует возвращать себе контрольный пакет ("М. Видео" — ред.) после закрытия сделки с Media Markt. Мы являемся мажоритарным акционером, контролирующим акционером, также операционным", — сказал Гуцериев.
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