С открытия торгов в Америке стоит ожидать усиления продаж по всем фондовым рынкам 

Накануне американские инвесторы продолжили отыгрывать подписание торгового соглашения США с Канадой и Мексикой. Индекс широкого рынка SP500 и высокотехнологичный NASDAQ вновь обновили абсолютные рекорды и закрыли день на исторических максиvумах, но, несмотря на ралли на американском фондовом рынке, финансовый сектор по всему миру выглядит слабо. SP500 торгуется на новом историческом максимуме, при этом акции банков на 10-30% ниже максимальных отметок. В Европе банковский сектор тоже находится под давлением и сегодня тянет индексы вниз. Внешние мировые риски для всего финансового сектора сейчас растут с каждым днём. Практически в одном шаге от дефолта находятся Аргентина и Турция, начинаются проблемы в Пакистане и Индии, облигации всех этих стран рушатся. Кроме этого, не забываем про сжатие ликвидности в мире и рост ставок.

Буквально час назад пришло позитивное заявление ЕС о том, что европейские страны готовы обнулить экспортные пошлины для США, если и Америка сделает аналогичный ответ. Эта новость частично сократила потери на европейских площадках, но индексы пока падают в пределах 0.5%. Дональд Трамп в среду вновь раскритиковал технологические компании и платформы, в том числе Twitter Inc, Facebook Inc (NASDAQ:FB) и принадлежащую Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc Google, сказав, что они пытаются «заставить (людей) замолчать». Разговаривая с журналистами в Белом Доме, Трамп высказал предположение, что деятельность этих компаний может быть незаконной. Не стоит забывать о том, что технологический сектор в США сейчас настолько перегрет, что уже близок к пузырю.