С открытия торгов в Америке стоит ожидать усиления продаж по всем фондовым рынкам

Накануне американские инвесторы продолжили отыгрывать подписание торгового соглашения США с Канадой и Мексикой. Индекс широкого рынка SP500 и высокотехнологичный NASDAQ вновь обновили абсолютные рекорды и закрыли день на исторических максиvумах, но, несмотря на ралли на американском фондовом рынке, финансовый сектор по всему миру выглядит слабо. SP500 торгуется на новом историческом максимуме, при этом акции банков на 10-30% ниже максимальных отметок. В Европе банковский сектор тоже находится под давлением и сегодня тянет индексы вниз. Внешние мировые риски для всего финансового сектора сейчас растут с каждым днём. Практически в одном шаге от дефолта находятся Аргентина и Турция, начинаются проблемы в Пакистане и Индии, облигации всех этих стран рушатся. Кроме этого, не забываем про сжатие ликвидности в мире и рост ставок.

Буквально час назад пришло позитивное заявление ЕС о том, что европейские страны готовы обнулить экспортные пошлины для США, если и Америка сделает аналогичный ответ. Эта новость частично сократила потери на европейских площадках, но индексы пока падают в пределах 0.5%. Дональд Трамп в среду вновь раскритиковал технологические компании и платформы, в том числе Twitter Inc, Facebook Inc (NASDAQ:FB) и принадлежащую Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc Google, сказав, что они пытаются «заставить (людей) замолчать». Разговаривая с журналистами в Белом Доме, Трамп высказал предположение, что деятельность этих компаний может быть незаконной. Не стоит забывать о том, что технологический сектор в США сейчас настолько перегрет, что уже близок к пузырю.

В азиатском регионе пока сохраняется режим паузы. Все ждут дальнейших шагов Трампа, который до 1 сентября может ввести новые пошлины на китайский экспорт. Сводный индекс азиатского региона сегодня потерял 0.6%, причём китайские индексы просели почти на 1%, а японский Никкей показал скромный рост на 0.2%.

Российские активы сегодня в первой половине дня показывают положительную динамку. Так, рублёвый индекс Московской Биржи прибавляет ещё 0.2%, торгуясь в районе 2355 пунктов, а валютный РТС показывает рост на 0.4%, достигая 1090 пунктов. Из-за небольшого укрепления национальной валюты сегодня наблюдается небольшая фиксация прибыли в акциях российских экспортёров, исключение составляет Лукойл , его акции сегодня подскочили на 1.5% — до нового исторического максимума. Зато лучше рынка сегодня выглядят акции Аэрофлота и Мосбиржи, они растут на 1.5% и 4% соответственно. Сектор электроэнергетики сегодня показывает нейтральную динамику.

На рынке сырья сегодня слабо-позитивный настрой. Индекс промышленных металлов растёт на 0.4%. Цены на медь растут на 0.3%, алюминий показывает нейтральную динамику, никель подрастает на 0.3%. Драгоценные металлы торгуются вблизи вчерашнего закрытия. Цена тройской унции золота консолидируется в районе 1200$. Нефть марки Brent растёт на 0.5%, превышая 77.5$ за баррель.

Рубль в паре с долларом сегодня в первой половине дня торгуется нейтрально вблизи отметки 68. С прицелом на сентябрь, шансы на дальнейшее укрепление доллара и падение евро пока остаются высокими. Валюты Индии, ЮАР, Турции сегодня продолжают падать и отток капитала со всех развивающихся рынков пока только усиливается. Аргентинский песо рухнул до нового исторического минимума к доллару. Судя по всему, до очередного дефолта Аргентины осталось не так много времени.

Настроения на финансовых рынках немного ухудшились, поэтому с открытия торгов в Америке стоит ожидать усиления продаж по всем фондовым рынкам.