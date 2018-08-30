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Фунт рискует привлечь продажи на росте
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Фунт рискует привлечь продажи на росте 

News.ru 1 час назад
После ралли к почти одномесячным максимумам и их обновления в начале европейской сессии в районе 1,3043, фунт стабилизировался и торгуется с небольшим нисходящим уклоном, пытаясь ухватиться за отметку 1,3. Подтверждение пробоя этого уровня важно для быков, которые в этом случае смогут нацелиться на область 1,3070, которая преграждает путь к 1,31.
Сочетание слабого доллара и ободряющих комментариев переговорщика от ЕС Мишеля Барнье позволяет паре фунт/доллар удерживаться на плаву, несмотря на то, что основные эмоции рынком уже отыграны. И впереди у фунта еще немало испытаний, но все будет зависеть от того, какое предложение готов Брюссель сделать Лондону для заключения сделки. Пока, судя по динамике валюты, страхи по поводу беспорядочного выхода заметно поубавились, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
С другой стороны, пара достигла боле привлекательных для фиксации прибыли уровней, и поскольку угроза «развода» без сделки все еще остается высокой, есть смысл рассматривать продажи стерлинга на росте. Более того, может реализоваться еще один фактор риска — возвращение спроса на доллар по мере охлаждения аппетита к риску, которое уже прослеживается на мировых финансовых площадках.
С технической точки зрения, дневное закрытие выше уровня 1,3 подтвердит недавний бычий прорыв и расчистит путь к более серьезным целям в районе 100-дневной скользящей средней на отметке 1,33. Однако базовый сценарий все же предполагает коррекцию от достигнутых максимумов и откат под 1,29.
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