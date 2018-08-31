ЦБ: повышение НДС с 18% до 20% приведет к росту цен на 1,7%

Банки.ру: последние новости

Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии к доллару на 41 копейку, к евро — на 1

Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии к доллару на 31 копейку, к евро — на 42

Акции «МегаФона» с 30 августа исключат из баз расчета индексов Мосбиржи и РТС