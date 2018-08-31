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ЦБ: повышение НДС с 18% до 20% приведет к росту цен на 1,7%
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ЦБ: повышение НДС с 18% до 20% приведет к росту цен на 1,7%
Банки.ру
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ещё 3
1 час назад
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Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% с 1 января 2019 года приведет к росту цен на 1,7%, сообщается в опубликованном
Центробанком России
«Докладе об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию».
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