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ЦБ: повышение НДС с 18% до 20% приведет к росту цен на 1,7%
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ЦБ: повышение НДС с 18% до 20% приведет к росту цен на 1,7% 

Банки.ру + ещё 3 1 час назад
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% с 1 января 2019 года приведет к росту цен на 1,7%, сообщается в опубликованном Центробанком России «Докладе об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию».
Банки.ру: последние новости
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