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Рубль растет на открытии торгов к доллару и евро
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Рубль растёт на открытии торгов к доллару и евро 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 10 копеек — до 68,14 рубля.
Курс евро опустился на 7 копеек и составил 79,55 рубля.
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