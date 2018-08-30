Заявки на пособие по безработице в США выросли слабее прогноза

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Количество заявок на пособие по безработице в США увеличилось на прошлой неделе, но по-прежнему указывает на жесткий рынок труда, который должен поддержать экономику, пишет Reuters

Фото: EPA/ANDREW GOMBERT

Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 25 августа выросло на 3 тыс. и составило 213 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост числа заявок до 214 тыс.

Ранее количество заявок сокращалось в течение трех недель подряд.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 1,5 тыс. до 212,25 тыс., оказавшись на минимуме с декабря 1969 года.

Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 18 августа, сократилось на 20 тыс. и составило 1,71 млн человек.

Рынок труда США считается близким к полной занятости. Компании не спешат увольнять сотрудников и нанимают новых работников, чтобы удовлетворить спрос.

В июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 157 тыс. после роста на 248 тыс. в июне. Снижение темпов найма, вероятно, отражает дефицит квалифицированных кадров в стране.

Уровень безработицы в США в июле снизился с 4% до 3,9%.