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Заявки на пособие по безработице в США выросли слабее прогноза
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Заявки на пособие по безработице в США выросли слабее прогноза 

Вести Экономика + ещё 1 48 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Количество заявок на пособие по безработице в США увеличилось на прошлой неделе, но по-прежнему указывает на жесткий рынок труда, который должен поддержать экономику, пишет Reuters.
Фото: EPA/ANDREW GOMBERT
Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 25 августа выросло на 3 тыс. и составило 213 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.
Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост числа заявок до 214 тыс.
Ранее количество заявок сокращалось в течение трех недель подряд.
Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 1,5 тыс. до 212,25 тыс., оказавшись на минимуме с декабря 1969 года.
Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 18 августа, сократилось на 20 тыс. и составило 1,71 млн человек.
Рынок труда США считается близким к полной занятости. Компании не спешат увольнять сотрудников и нанимают новых работников, чтобы удовлетворить спрос.
В июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 157 тыс. после роста на 248 тыс. в июне. Снижение темпов найма, вероятно, отражает дефицит квалифицированных кадров в стране.
Уровень безработицы в США в июле снизился с 4% до 3,9%.
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