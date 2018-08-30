Цена на нефть WTI превысила $70

Цена на нефть марки WTI превысила $70 за баррель

Цена на нефть марки WTI впервые с 31 июля превысила $70 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75%, до $78,03 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,69%, до $70,08 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 11,71 коп., до 79,67 руб., курс доллара понизился на 6,3 коп., до 68,08 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 1,81 коп., составив 73,29 руб.

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