Китай будет прилагать большие усилия для предотвращения финансовых рисков

Пекин, 30 августа / Синьхуа / — Китайский комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью /CBIRC/ обещал прилагать большие усилия для предотвращения финансовых рисков и углубления реформ и открытости в соответствующих секторах.

В этом году китайская экономика сохранила стабильный рост и благоприятную тенденцию, однако еще существуют новые вызовы, учитывая потенциальные финансовые риски и нелегальные финансовые деятельности. Об этом говорилось на состоявшемся в минувшую среду совещании Комитета.

Комитет подчеркнул, что банковские и страховые регуляторы должны наращивать усилия для предотвращения рисков в сфере интернет-финансов и обуздания пузырей на рынке недвижимости.

С начала этого года CBIRC усилил контроль над рисками в сфере интернет-финансов, особенно интернет-кредитованием. В январе-июле этого года в общей сложности 1483 банка и страховых компании были оштрафованы на 1,64 млрд юаней /около 241 млн долл. США/.

CBIRC также отметил важность укрепления финансовых услуг для лучшего обслуживания реальной экономики и предотвращения финансовых рисков с помощью углубления структурной реформы в сфере предложения.

По состоянию на конец июля с.г. объем кредитов, выделенных банковскими и финансовыми учреждениями, вырос на 12,4 проц. в годовом выражении. Объемы кредитов, выделенных на индустрию инфраструктуры и на сельское хозяйство, увеличились на 9,9 проц. и 7,2 проц. в годовом выражении соответственно. -0-