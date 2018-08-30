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Китай будет прилагать большие усилия для предотвращения финансовых рисков
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Китай будет прилагать большие усилия для предотвращения финансовых рисков 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 30 августа /Синьхуа/ — Китайский комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью /CBIRC/ обещал прилагать большие усилия для предотвращения финансовых рисков и углубления реформ и открытости в соответствующих секторах.
В этом году китайская экономика сохранила стабильный рост и благоприятную тенденцию, однако еще существуют новые вызовы, учитывая потенциальные финансовые риски и нелегальные финансовые деятельности. Об этом говорилось на состоявшемся в минувшую среду совещании Комитета.
Комитет подчеркнул, что банковские и страховые регуляторы должны наращивать усилия для предотвращения рисков в сфере интернет-финансов и обуздания пузырей на рынке недвижимости.
С начала этого года CBIRC усилил контроль над рисками в сфере интернет-финансов, особенно интернет-кредитованием. В январе-июле этого года в общей сложности 1483 банка и страховых компании были оштрафованы на 1,64 млрд юаней /около 241 млн долл. США/.
CBIRC также отметил важность укрепления финансовых услуг для лучшего обслуживания реальной экономики и предотвращения финансовых рисков с помощью углубления структурной реформы в сфере предложения.
По состоянию на конец июля с.г. объем кредитов, выделенных банковскими и финансовыми учреждениями, вырос на 12,4 проц. в годовом выражении. Объемы кредитов, выделенных на индустрию инфраструктуры и на сельское хозяйство, увеличились на 9,9 проц. и 7,2 проц. в годовом выражении соответственно. -0-
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