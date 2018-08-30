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Исход спекулятивного капитала из emeging markets стал рекордным за 19 лет
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Исход спекулятивного капитала из emeging markets стал рекордным за 19 лет 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика» Два последних года одной из любимых стратегий фондов и инвесторов была керри-трейд. Однако спекулятивный пир закончился, такие вложения более не приносят прибыли, а на развивающиеся рынки пришел хаос.
Август исторически был тяжелым месяцем для развивающихся рынков. По одному из индикаторов, в этом году он оказался худшим в истории, пишет агентство Bloomberg.
Соответствующий индекс, отражающий доходность кэрри-трейд с валютами восьми развивающихся стран, профинансированного взятыми взаймы долларами, упал с конца июля примерно на 6%, и его августовское снижение может оказаться максимальным с начала расчета индикатора в 1999 году.
В то время как «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы способствовал росту доллара в этом месяце до 14-месячного пика, валютные кризисы в Турции и Аргентине и торговая война Китая с США привели к снижению спроса на рисковые активы.
Турецкая лира, аргентинский песо, бразильский реал и российский рубль пострадали сильнее всего среди валют EM, что сократило доходы инвесторов, занимающих в странах с низкими ставками и вкладывающих полученные средства в более высокодоходные активы.
На август часто приходятся резкие движения котировок, поскольку многие участники рынка уходят в летние отпуска. Объемы торгов падают, покупать и продавать активы становится труднее, и рыночные шоки могут приводить к чрезмерно сильным колебаниям.
Зачастую центробанки также находятся вне игры, и инвесторы не получают реакцию со стороны монетарных властей, которую могли бы ожидать в другое время года, приводит Bloomberg слова старшего аналитика Manulife Asset Management Ричарда Сигала.
"В этом году слабость Турции и Аргентины подпитывают друг друга, — сказал он. — Фундаментально развивающиеся рынки по-прежнему привлекательны, и на более низких уровнях покупатели вернутся, как происходит всегда, когда ожидания волатильности слабеют".
"Никто не хочет геройствовать в августе", — добавил он.
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