Международные резервы РФ за неделю выросли на 4,9 млрд долларов

Объем международных резервов РФ по состоянию на 24 августа составил 457,1 млрд долларов против 452,2 млрд на 17 августа. Такие данные приводятся на сайте Банка России в четверг.

Как уточняется в сообщении регулятора, резервы увеличились за неделю на 4,9 млрд долларов, или на 1,1%, «преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства . Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда ), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов.