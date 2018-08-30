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Международные резервы РФ за неделю выросли на 4,9 млрд долларов
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Международные резервы РФ за неделю выросли на 4,9 млрд долларов 

Банки.ру + ещё 1 49 минут назад
Объем международных резервов РФ по состоянию на 24 августа составил 457,1 млрд долларов против 452,2 млрд на 17 августа. Такие данные приводятся на сайте Банка России в четверг.
Как уточняется в сообщении регулятора, резервы увеличились за неделю на 4,9 млрд долларов, или на 1,1%, «преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов.
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