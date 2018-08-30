ФАС разрешила «Газпром нефти» купить 100% нефтяной компании «Энерком»

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества «Газпром нефть» о приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Энерком» в размере 100% и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении.

Компания «Энерком» зарегистрирована в Оренбурге и занимается добычей нефти и попутного газа.