ФАС разрешила «Газпром нефти» купить 100% нефтяной компании «Энерком» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство «Газпром нефти» о приобретении нефтяной компании «Энерком», говорится в сообщении ведомства.
«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества «Газпром нефть» о приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Энерком» в размере 100% и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении.
Компания «Энерком» зарегистрирована в Оренбурге и занимается добычей нефти и попутного газа.