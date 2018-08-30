Росстат: реальные пенсии в России выросли на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий в России в период с января по июль текущего года вырос на 1,5%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Средний размер назначенных пенсий за семь месяцев составил 13 тыс. 345 руб.

Пенсии по старости в России с 1 января 2018 года были проиндексированы на 3,7%.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил во время телеобращения, что в следующем году индексация пенсий по старости составит 7%.

Он отметил, что это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тыс. руб. в месяц.