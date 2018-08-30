Ещё
Росстат: реальные пенсии в России выросли на 1,5%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.95
$
68.09
79.32
79.62
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.51
–0.22 Золото
1200.04
–0.42 РТС
1085.76
+0.47
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1665
+0.0288
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Росстат: реальные пенсии в России выросли на 1,5% 

Газета.Ru + ещё 2 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
Реальный размер назначенных пенсий в России в период с января по июль текущего года вырос на 1,5%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Средний размер назначенных пенсий за семь месяцев составил 13 тыс. 345 руб.
Пенсии по старости в России с 1 января 2018 года были проиндексированы на 3,7%.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил во время телеобращения, что в следующем году индексация пенсий по старости составит 7%.
Он отметил, что это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru: последние новости
Цена на нефть марки WTI превысила $70 за баррель Песков: в Кремле не обеспокоены колебаниями рубля Силуанов объяснил непредсказуемый курс рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасибо за санкции: зачем Россия инвестирует в Украину61
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию332
«У рубля плохие перспективы»121
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом72
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение