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Российский рынок рискует закрыть день в минусе на фоне попыток укрепления рубля
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Российский рынок рискует закрыть день в минусе на фоне попыток укрепления рубля 

Прайм + ещё 1 27 минут назад
Индекс цен личного потребления PCE в США повысился до 2,3% в июле при прогнозе 2,2%. Core PCE показал рост на 2,0% по сравнению с 1,9% в июне. Существенного влияния на рынок статистика не оказала, хотя можно говорить о факторах поддержки доллара. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам была на уровне 2,873%. Динамика фьючерсов Dow Jones и S&P 500 указывала на нейтральный старт торгов в США.
Российский рынок рискует закрыть день в минусе на фоне попыток рубля укрепиться, а также влияния распродаж в секторах финансов и базовых материалов в Европе.
Если оценивать динамику индексов в США и Европе за август, то преимущество явно на американской стороне, где индексы показывают рост, а вот в Европе преобладает снижение. Российский рынок явно относится к европейскому сегменту мировых финансов, да ещё обладает собственными рисками.
Пока ясности в отношениях США и РФ нет, поэтому рынок останется под давлением неопределённости сюрпризов из Вашингтона.
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