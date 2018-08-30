Энергоагентство: Дания в 2018 г утратит статус нетто-экспортера нефти из-за падения добычи в Северном море

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Дания потеряет статус нетто-экспортера нефти в 2018 году из-за снижения добычи в Северном море, сообщает Энергетическое агентство страны.

В этом году производство нефти в Дании, по прогнозу агентства, снизится до 128 тысяч со 138 тысяч баррелей в сутки в прошлом году. Нынешняя оценка понижена на 10% по сравнению с прошлогодним прогнозом.

Ведомство объясняет корректировку прогноза пересмотром в сторону понижения ресурсов в Северном море, а также задержками и возросшей неопределенностью вокруг разработки некоторых месторождений. Агентство также понизило пятилетний прогноз добычи в стране на 14%, долгосрочный — на 8% по сравнению с прогнозом 2017 года.

Как отмечает агентство Рейтер , Дания являлась нетто-экспортером нефти с 1993 года за счет оптимизации технологий, в том числе применения горизонтального бурения, что сделало возможной добычу трудноизвлекаемой нефти. Производство достигло пика на уровне 390 тысяч баррелей в сутки в 2004 году.

В прошлом году Maersk Oil, которую Maersk продала французской Total за 7,45 миллиарда долларов, и ее партнеры договорились инвестировать 3,3 миллиарда долларов в доразработку месторождения Tyra, что стало крупнейшей инвестицией в датский сектор Северного моря. По мнению Энергетического агентства, реконструкция объектов на месторождении приведет к снижению добычи на нем в 2020 и 2021 годах. Партнерами Total по проекту являются Shell , Chevron и датская Nordsofonden.

Агентство также понизило прогноз добычи газа в Дании на 2018 год на 5%, но позиции нетто-экспортера газа страна должна сохранять до 2035 года.