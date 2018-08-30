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Рубль снижается к доллару и растет к евро за счет динамики европейской валюты на форексе
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Рубль снижается к доллару и растет к евро за счет динамики европейской валюты на форексе 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и растет к евро за счет динамики европейской валюты на международном валютном рынке форекс, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами «завтра» на 17.14 мск четверга рос на 16 копеек — до 68,1 рубля, курс евро снижался на 18 копеек — до 79,41 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
На форексе к текущему моменту евро снижается к доллару на 0,4%.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,21% — до 76,66 доллара за баррель.
"Доллар перешел в «атаку» после слабых данных по инфляции в Испании и Германии, которые выступают в качестве индикатора в целом европейской инфляции. Высока вероятность, что инфляция не смогла набрать обороты в еврозоне и уйдет под отметку в 2%, которая выбрана в качестве таргета ЕЦБ. В свою очередь, данные по инфляции США оказались в рамках ожиданий, то есть они сдержанно, но подросли. Этот расклад сил по паре евро-доллар и обусловил динамику рубля", — прокомментировал РИА Новости аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. Он также отметил, что нефтяные цены лишь отчасти выступают компенсатором внешнего негатива для российской валюты.
С ним согласен Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". «Динамика нефти позволяет рублю удерживаться от более резких движений. В рублях баррель Brent вновь обновляет исторический максимум, что означает чрезвычайный профицит бюджета», — говорит он.
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