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Укрепление связей Гонконга с китайскими банками создает как возможности, так и риски
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Укрепление связей Гонконга с китайскими банками создает как возможности, так и риски 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Растущие финансовые связи Гонконга с Китаем открывают огромные возможности, но они также несут в себе риски для гонконгского банковского сектора, сообщает CNBC.
Фото: EPA/DAVID G. MCINTYRE
По сравнению с Гонконгом, режим финансового регулирования материкового Китая может быть менее прозрачным. Поскольку финансовые учреждения с материка все чаще работают в полуавтономном финансовом центре, потенциальные деловые партнеры должны быть осведомлены о таких различиях и повышать собственный уровень соблюдения правил города.
Эту проблему продемонстрировал недавний штраф, наложенный Управлением денежного обращения Гонконга (HKMA) на банк из материкового Китая из-за недостаточных мер по борьбе с отмыванием денег.
17 августа регулятор сообщил, что Shanghai Commercial Bank должен выплатить штраф в размере 5 млн гонконгских долларов ($637 тыс.) за недостаточный контроль над деловыми отношениями с почти тремя десятками клиентов.
" [Этот случай] подчеркивает потенциальные финансовые преступления и риски нарушения законодательства, с которыми сталкиваются банки Гонконга в связи с ролью территории как международного финансового центра и ее интеграцией с китайской финансовой системой", — говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings от 23 августа.
"Задача HKMA по поддержанию стандартов надзора и соблюдению правил борьбы с отмыванием денег также должна рассматриваться в контексте растущих экономических и финансовых связей Гонконга с Китаем, где корпоративное управление и прозрачность, как правило, слабее, чем в Гонконге", — отметило рейтинговое агентство.
Shanghai Commercial Bank после решения HKMA заявил, что «продолжит пересматривать и совершенствовать свою внутреннюю политику и процедуры по мере необходимости для предотвращения любых финансовых преступлений».
В рамках открытия своего финансового рынка Китай установил связи с Гонконгом, чтобы обеспечить более широкий доступ к своим акциям и облигациям.
Как сообщали «Вести. Экономика», в ноябре 2014 года была установлена связь между биржами Шанхая и Гонконга, а в декабре 2016 года — между Гонконгом и биржей Шэньчжэня.
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