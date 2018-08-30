Годовой расход на бункер с 2020 года увеличится на $2 млрд

В прошлом году расходы Maersk на бункер составили $3,37 млрд

В интервью Bloomberg директор AP Moller-Maersk по вопросам регулирования Саймон Бергульф отметил, что такой резкий рост обусловлен несколькими факторами, в том числе высокими ценами на нефть, дефицитом соответствующих новым требованиям видов топлива и инвестициями в научно-исследовательские разработки.

Bloomberg отмечает, что до сих пор мало кто озвучивал количественные оценки последствий этих нововведений, при этом рынок сильно обеспокоен масштабами предстоящих изменений, которые отразятся на отрасли и на международной торговле.

В настоящее время за пределами зон ECA действует ограничение на содержание серы в судовых выхлопах в 3,5%. С начала 2020 года этот норматив будет снижен до 0,5%. Новые требования заставят операторов либо использовать более дорогое топливо, либо устанавливать на судах системы очистки выхлопов, называемые скрубберами. Третьим вариантом является СПГ. Ранее руководство Maersk заявило, что выбор однозначно сделан в пользу низкосернистого топлива.

В настоящее время топливо необходимого качества широко не торгуется. По данным Bloomberg, в январе 2020 года фьючерсная цена на топливо ICE Gasoil, в котором процент содержания серы ниже установленного лимита, будет более чем вдвое превышать цену высокосернистого топлива.

С. Бергульф предполагает, что из-за резкого роста расходов на бункер некоторые компании могут пойти на нарушение требований IMO по содержанию серы. По его оценкам, крупный контейнеровоз может сэкономить на этом около $700 тыс. всего за один рейс из Азии в Европу.