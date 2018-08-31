Капитализация Amazon может достигнуть $1 трлн

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» Котировки онлайн-ретейлера превысили $2 тыс. за акцию. Для того, чтобы стать второй в США компанией с капитализацией в $1 трлн, Amazon осталось поднять показатель на $50 за бумагу.

Фото: Racked

Amazon близок к тому, чтобы стать второй публичной компанией США, когда-либо достигшей рыночной капитализации в $1 трлн. Котировки онлайн-ритейлера на электронной бирже NASDAQ в четверг достигли $2000,62, увеличившись на $2,52. Если стоимость акций повысится еще на $50 за штуку, компания займет одну ступеньку с Apple

Эксперты, правда, полагают, что произойдет это не сегодня и не завтра, но уже говорят о «ближайшем времени».

IBM. По словам Дэниэла Моргана из Synovus Trust, инвестиционной компании, владеющей акциями Amazon, у компании большой потенциал, в том числе за счет облачного бизнеса. Amazon занимает около 30% рынка основных облачных вычислений, опережая своих конкурентов, включая Microsoft

AWS продолжает стремительно расти; во втором квартале продажи выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. И это может продолжаться еще долгие годы; по оценкам Моргана, рынок облачных вычислений в целом будет расти на 33% с ежегодными темпами роста до 2020 года.