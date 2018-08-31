Капитализация Amazon может достигнуть $1 трлн 

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» Котировки онлайн-ретейлера превысили $2 тыс. за акцию. Для того, чтобы стать второй в США компанией с капитализацией в $1 трлн, Amazon осталось поднять показатель на $50 за бумагу.
Фото: Racked
Amazon близок к тому, чтобы стать второй публичной компанией США, когда-либо достигшей рыночной капитализации в $1 трлн. Котировки онлайн-ритейлера на электронной бирже NASDAQ в четверг достигли $2000,62, увеличившись на $2,52. Если стоимость акций повысится еще на $50 за штуку, компания займет одну ступеньку с Apple.
Эксперты, правда, полагают, что произойдет это не сегодня и не завтра, но уже говорят о «ближайшем времени».
По словам Дэниэла Моргана из Synovus Trust, инвестиционной компании, владеющей акциями Amazon, у компании большой потенциал, в том числе за счет облачного бизнеса. Amazon занимает около 30% рынка основных облачных вычислений, опережая своих конкурентов, включая Microsoft и IBM.
AWS продолжает стремительно расти; во втором квартале продажи выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. И это может продолжаться еще долгие годы; по оценкам Моргана, рынок облачных вычислений в целом будет расти на 33% с ежегодными темпами роста до 2020 года.
Многие инвесторы Amazon сосредоточены на AWS. Дэниэл Морган полагает, что они, не уделяют большого внимания рекламному бизнесу Amazon. Однако этот сегмент тоже может стать драйвером роста. По мнению экспертов Amazon вполне может конкурировать с Google и Facebook.