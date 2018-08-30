Котировки Amazon впервые превысили $2 тыс. за акцию 

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Котировки акций американского онлайн-ритейлера Amazon впервые превысили отметку 2 тыс. долларов за акцию. В случае повышения данного показателя еще на более чем $50 Amazon достигнет рыночной капитализации в $1 трлн.
С начала торгов в Нью-Йорке на электронной бирже NASDAQ в четверг котировки акций Amazon достигли $2000,62, увеличившись на $2,52 (0,13%). Данный показатель за последний календарный год вырос вдвое.
Позднее в четверг котировки пошли на понижение до $1999,24 (рост на $1,14 с начала торгов).
Ранее Apple стала первой компанией в США, чья рыночная капитализация в моменте превышала $1 трлн. По данным торгов на американской бирже NASDAQ, 2 августа акции этой компании выросли до $207,05 за бумагу. За этот год биржевые котировки акций Apple выросли на 22%.