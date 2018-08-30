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После ЧМ‐2018 ресторанный рынок показал рост на 4,2%
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После ЧМ‐2018 ресторанный рынок показал рост на 4,2% 

360tv.ru 1 час назад
Российский ресторанный рынок в июле вырос на 4,2% на фоне продолжавшегося чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.
Общий оборот ресторанов, кафе и баров в России в июле 2018 года составил 126,4 миллиарда рублей, это на 4,2% больше показателей прошлого года. В Росстате обратили внимание на то, что июль прошлого года в свою очередь показал увеличение на 4,9% по сравнению с 2017 годом.
В то же время июльский рост оказался слабее динамики в июне. В июне 2018 года оборот был выше прошлогодних показателей на 4,6%.
Ранее стало известно, что объем транзакций по счетам юридических лиц в некоторых сегментах экономики вырос почти на треть в период проведения в России чемпионата мира по футболу. Обороты транспортных компаний выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом в мае–июне.
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