После ЧМ‐2018 ресторанный рынок показал рост на 4,2%

Российский ресторанный рынок в июле вырос на 4,2% на фоне продолжавшегося чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Общий оборот ресторанов, кафе и баров в России в июле 2018 года составил 126,4 миллиарда рублей, это на 4,2% больше показателей прошлого года. В Росстате обратили внимание на то, что июль прошлого года в свою очередь показал увеличение на 4,9% по сравнению с 2017 годом.

В то же время июльский рост оказался слабее динамики в июне. В июне 2018 года оборот был выше прошлогодних показателей на 4,6%.

Ранее стало известно, что объем транзакций по счетам юридических лиц в некоторых сегментах экономики вырос почти на треть в период проведения в России чемпионата мира по футболу. Обороты транспортных компаний выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом в мае–июне.