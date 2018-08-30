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Курс на 7%: о перспективах индексации пенсий на ближайшие годы рассказал эксперт
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Курс на 7%: о перспективах индексации пенсий на ближайшие годы рассказал эксперт 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Смягчение пенсионной реформы не окажет влияния на запланированную с 2019 года индексацию пенсий, которая составит около 7%, что вдвое выше прогнозируемой инфляции. Но существуют и риск резкого изменения обменного курса валюты, который может существенно сказаться на цене ряда товаров, отмечает заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.
Индексация пенсий в России
Средний размер пенсий в июле 2018 года без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в 2017 году увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составил 13 345 рублей. Средний размер назначенных пенсий за период с января по июль нынешнего года составил 31,3% по отношению к среднему размеру начисленной заработной платы. Об этом в своем докладе о социально-экономическом положении России сообщил Росстат.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин в своем телеообращении предложил внести корректировки в законопроект о пенсионных изменениях, установив возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. При этом глава Минтруда Максим Топилин чуть позже заверил россиян, что смягчение пенсионной реформы не окажет влияния на запланированную с 2019 года индексацию пенсий. В 2019 году индексация пенсий составит около 7%, что вдвое выше прогнозируемой на конец 2018 года инфляции.
«Конечно, смягчение пенсионной реформы мало связано со статистикой и сегодняшним состоянием государственных финансов. Обещания по поводу индексации пенсий выглядят довольно интересным утверждением, но главное, чтобы оно не ограничилось только словами. Когда мы говорим о 7%, то это действительно выше официального уровня инфляции, но в то же время стоит помнить, что пенсионер обладает несколько иной потребительской корзиной и не позволяет себе покупать товары длительного пользования в большом количестве.
В этой связи серьезные риски представляет изменение обменного курса валюты, которое может существенно сказаться на цене лекарств и продуктов питания. Если произойдет скачок курса, то инфляция начнет расти более высокими темпами, чем заявленные 3-4%. Скачок курса заденет только отдельные товары, но если его размазывать по всему спектру, то 5%-ный рост валюты дает добавочные 0,5-1 процентных пункта к текущему уровню инфляции», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт
Приближение средней пенсии к средней зарплате
Что касается обещанного ранее увеличения размера пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, то эксперты называют эту цифру приблизительным значением. Как отмечает пенсионный эксперт, консультант-методист по финансовой грамотности проекта Минфина Сергей Кикевич, тысяча рублей сегодня — это совсем не то, что через пять лет. У нас все-таки инфляционная модель экономики, поэтому такой прогноз ничего не значит, нужны более точные прогнозы. Главная же задача текущей реформы все же не просто индексировать пенсию, а приблизить ее к средней зарплате в стране.
В ОНФ в свою очередь предполагают перед принятием законопроекта по пенсиям детальнее обсудить вопросы индексации и увеличения пенсий. Как считает член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Виктор Климов, обязательства правительства по повышению пенсий должны быть закреплены нормативно в документе, а индексация стать не обычным сиюминутным решением, зависящим от наполнения фонда, а последовательной тенденцией. Многое при индексации пенсий зависит и от уровня инфляции в России.
«У нас в законе написано, что индексация должна быть не меньше, чем инфляция. Хотя если мировой экономический кризис, который мы ждем с квартала на квартал, перекинется на Россию, то краткосрочные кассовые разрывы неизбежны, и пенсионеры могут недополучить прибавку к пенсии. Но в текущих условиях нет причин, по которым мы можем ожидать резкого скачка инфляции, так как ЦБ проводит сверхжесткую денежно-кредитную политику. Самым большим экономическим риском остается не инфляция, а скачки валютного курса», — уверен Константин Ордов.
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