Братья по падению: белорусский рубль, украинская гривна и российский рубль

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». За неделю с 23 по 30 августа валюты стран бывшего СССР (в качестве данных используются официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты) изменились к доллару по — разному, шесть валют снизилось, четыре валюты укрепилось.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Больше всего за неделю потерял белорусский рубль (-1,49%), за ним шли украинская гривна (-0,82%), российский рубль (-0,78%), казахский тенге (-0,49%), узбекский сум (-0,30%) и таджикский сомони (-0,01%). Среди укрепившихся валют лидировал киргизский сом (+0,77%), за ним следовали грузинский лари (+0,38%), молдавский лей (+0,06%) и армянский драм (+0,02%). Характерно, что за неделю индекс доллара DXY снизился с 95,1 до 94,8 п. (-0,32%), а нефть марки Brent подорожала с $75,0 до $77,9 за баррель (+3,87%).

В другой ситуации падение доллара на мировом рынке помогло бы валютам укрепится к нему, а растущая нефть оказала бы поддержку рублю и тенге, но не так было на этот раз. Рынки валют стран с формирующимися рынками продолжало штормить, особое давление испытали аргентинский песо и турецкая лира, и они потянули за собой другие валюты из сопоставимых экономик. Более-менее уверенно продолжали чувствовать себя валюты с фиксированным курсом (но это временно, до очередной неизбежной административной девальвации), и валюты стран, чьи финансовые рынки закрыты от иностранных инвесторов, или не представляют для них интереса.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В начале недели белорусский Нацбанк заявил, что не намерен менять подходы к реализации курсовой политики, особенно в целях искусственного ослабления белорусского рубля. По мнению НБ РБ, не является актуальным и рассмотрение вопроса о снижении доли российского рубля в корзине валют. Сейчас в белорусской валютной корзине 50% составляет рубль, 30% — доллар и 20% — евро. Нацбанк отметил, что обменный курс, формируемый на основе спроса и предложения, является справедливым, так как балансирует интересы всех участников рынка. Характерно, что сделано было это заявление на жалобы лоббистов так называемого «реального сектора», которых пугает отнюдь не рост доллара, а снижение российского рубля к белорусскому. Это, в свою очередь, делает менее конкурентоспособной белорусскую продукцию на основном рынке сбыта — российском. А о том, что искусственная девальвация белорусского рубля к российскому (а значит, автоматом и к другим валютам) ухудшит возможность предприятий без валютной выручки обслуживать валютные кредиты, а бюджета — погашать преимущественно номинированный в валюте внешний госдолг, такие лоббисты не задумываются.