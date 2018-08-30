Курс доллара повысился до максимума сессии, лира и аргентинский песо подешевели

Investing.com — В четверг курс доллара повысился против корзины других основных валют. Курсы турецкой лиры и аргентинского песо упали на фоне усиливающихся распродаж на рынках развивающихся стран.

В 17:36 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,3% до 94,74.

Доллар также получил поддержку из-за спроса на защитные активы в связи с новыми опасениями о ситуации на валютных рынках развивающихся стран.

Курс турецкой лиры снизился против доллара на 4,5%. За неделю турецкая валюта подешевела на 11% из-за сохраняющихся опасений относительно экономического и финансового кризиса в стране.

Пара USD/TRY достигла максимума сессии 6,8396, вновь приблизившись к историческому максимуму 7,2393, который был зафиксирован 13 августа.

Падение турецкой лиры ускорилось после статьи Reuters о том, что заместитель центробанка Турции Эркан Килимчи готовится подать в отставку.

Курс аргентинского песо опустился до исторического минимума против доллара после того, как центробанк Аргентины повысил значение процентной ставки до 60% и обратился к МВФ с просьбой ускорить выделение стабилизационного транша.

Валюты других развивающихся стран тоже оказались под давлением. Курс российского рубля перешел к снижению после предыдущего роста. Курс USD/RUB повысился на 0,27% до 68,12.

Южноафриканский рэнд подешевел более чем на 2%: на момент написания статьи пара USD/ZAR торговалась на позиции 14,6863.

Валюты развивающихся стран дешевеют из-за опасений о том, что более высокая процентная ставка ФРС окажет давление на валюты тех стран, которые получили долларовые кредиты в последние годы.

Доллар подешевел против иены: пара USD/JPY опустилась на 0,36% до 111,31.

Курс евро снизился к доллару. Пара EUR/USD просела на 0,4% до 1,1660.

На предыдущей торговой сессии пара GBP/USD повысилась на 1,23% и торговалась на позиции 1,3020. Это наибольший в процентном отношении рост стоимости фунта за день с 21 марта. Сегодня курс британского фунта остался стабильным к доллару.

Британский фунт подорожал после того, как глава переговоров по Brexit от ЕС Мишеля Барнье заявил о том, что Евросоюз готов предложить Великобритании такие выгодные условия торговли, которых еще не предлагал ни одной стране.

Фунт также подорожал против евро: пара EUR/GBP снизилась на 0,37% до 0,8954. На предыдущей сессии эта пара снизилась на 1,09%.