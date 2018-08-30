ЛУКОЙЛ сохранит уровень добычи нефти

ЛУКОЙЛ сохранит добычу нефти на российских проектах на уровне 2017 года. Показатель вновь будет на 5% меньше уровня 2016 года вопреки предыдущим прогнозам.

«Мы будем оставаться на том же уровне в сравнении с прошлым годом», — цитирует ТАСС топ-менеджера компании.

В прошлом году ЛУКОЙЛ сократил добычу до 87,4 млн тонн. Глава нефтяного гиганта Вагит Алекперов ранее прогнозировал, что уровень добычи в 2018 году достигнет 89,1 млн тонн.

На годовом собрании акционеров Алекперов также представил прогноз цен на топливо. По оценке топ-менеджера, до конца года стоимость барреля будет находиться на уровне $70–75.