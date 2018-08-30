Китай объявил о новых мерах по стимулированию реального сектора экономики

Пекин, 30 августа / Синьхуа / — Китай принял решение об инициации новых мер по стимулированию реального сектора экономики. Цель — сокращение в течение этого года налогового бремени на предприятия более чем на 45 млрд юаней /6,61 млрд долларов США/.

Среди планируемых мер — сокращение налогов для фабрик, которые затронуты кампанией по сокращению производственных мощностей, и для малых и микро-компаний, которые испытывают нехватку средств, заявили на совещании Госсовета КНР под председательством премьера Госсовета Ли Кэцяна.

Как отмечается в опубликованном по результатам мероприятия официальном заявлении, сокращение налогов имеет принципиальное значение для реализации активной финансовой политики и поддержания стабильности экономики. —0—