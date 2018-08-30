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Китай объявил о новых мерах по стимулированию реального сектора экономики
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Китай объявил о новых мерах по стимулированию реального сектора экономики 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 30 августа /Синьхуа/ — Китай принял решение об инициации новых мер по стимулированию реального сектора экономики. Цель — сокращение в течение этого года налогового бремени на предприятия более чем на 45 млрд юаней /6,61 млрд долларов США/.
Среди планируемых мер — сокращение налогов для фабрик, которые затронуты кампанией по сокращению производственных мощностей, и для малых и микро-компаний, которые испытывают нехватку средств, заявили на совещании Госсовета КНР под председательством премьера Госсовета Ли Кэцяна.
Как отмечается в опубликованном по результатам мероприятия официальном заявлении, сокращение налогов имеет принципиальное значение для реализации активной финансовой политики и поддержания стабильности экономики. —0—
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