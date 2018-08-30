Московские первоклассники оказались не самыми «дорогими»

Вопреки утверждению, что жизнь в столице — дороже не придумаешь, по стоимости набора первоклассника Москва заняла всего лишь 20-е место среди регионов страны.

К такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая на основе официальных данных Росстата провела ежегодное исследование стоимости подготовки ребенка в школу. «Корзину первоклашки» составили повседневная одежда и обувь, спортивный костюм, рюкзак, канцелярские товары, учебное пособие и букет цветов к 1 (а вернее, к 3) сентября.

В этом году амуниция шестилетки обошлась среднестатистической московской семье в 12 175 рублей, причем девочки «утяжелили» ее на 620 рублей (12 485 рублей против мальчуковых 11 865).

Несмотря на то что темпы роста цен на товары для школьника в столице выше, чем в среднем по стране, и составляют 5,69%, Москву по дороговизне обогнали Дагестан, Республика Коми, Якутия, Еврейская АО, Чечня, Брянская, Новосибирская, Сахалинская и Тюменская области, а также Бурятия, Питер, Смоленская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Хабаровский край, Чукотка и Ненецкий АО. Самым дорогим снаряжение первоклассника оказалось на Камчатке — в среднем 15 810 рублей. Меньше всего потратились к 1 сентября родители Ингушетии — 8614 рублей.

В ходе исследования аналитики сопоставили расходы на сборы ребенка в школу в двух крупнейших городах страны — Москве и Санкт-Петербурге. Северная столица в этом году вошла в десятку самых дорогих регионов по величине «школьного чека» (9-е место и 13 290 рублей). Таким образом, питерский «школьный набор» оказался в 2018 году дороже московского на 9,1 процента или на 1115 рублей.

Самое же интересное оказалось в том, что на 11 из 15 товаров, включенных в наш «набор школьника», цены оказались выше именно в Москве. Однако Питер «сделали» ценники самых ключевых товаров — платье, блузка, дидактическое пособие и ботинки. В итоге общий чек Москвы заметно полегчал. Самую большую разницу в цене дала обувь (2779 рублей в Питере против 2213 рублей в Москве) и платье (2320 рублей и 1761 рубль соответственно).

В «Финэкспертизе» отмечают, что по сравнению с прошлым годом заметнее всего средний школьный чек вырос в Чукотском автономном округе (22,08 процента), Чувашской Республике (11,96 процента) и Тульской области (11 процента). В целом же по России из 15 исследованных товаров больше всего подорожали рюкзак (на 6,7 процента), учебное пособие (5,51 процента) и обувь (5,39 процента).