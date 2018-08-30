Как изменились цены на горючее в России за последние три месяца

Ровно три месяца назад, 30 мая 2018 года, правительство России зафиксировало цены на бензин. С тех пор резкое повышение стоимости горючего, начавшееся весной, прекратилось, а в большинстве регионов страны началось умеренное удешевление. Эксперты считают, что нынешние цены сохранятся как минимум до конца 2018 года. При этом власти заявляют, что уже подготовили инструменты, которые помогут им избежать повторения майской ситуации. Каких изменений стоит ожидать на топливном рынке России — в материале RT.

Спустя три месяца после вступления в силу правительственных мер по стабилизации рынка горючего в целом по стране отмечается удешевление топлива. По данным Росстата, средний уровень цен на бензин АИ-92 и АИ-95 в июне составлял 41,74 и 44,69 рубля за литр соответственно, в июле показатели опустились до 41,62 и 44,64 рублей. По состоянию на 27 августа эти значения составили 41,35 и 44,52 рубля.

Такая ценовая динамика в последние три месяца наблюдается в большинстве российских регионов. В июле бензин незначительно дорожал только в Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Тем не менее уже в августе горючее на этих территориях также начало дешеветь.

Единственным исключением стал Дальневосточный федеральный округ, где с 28 мая по 27 августа бензин АИ-92 вырос в цене с 42,34 до 43,03 рубля, а АИ-95 — 44,08 до 45,01 рублей.

«Розничная цена бензина может значительно различаться в регионах из-за транспортной составляющей — стоимость доставки в отдалённые районы будет гораздо выше, чем вблизи крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Отдельным фактором может выступать локальный дефицит топлива из-за плановых ремонтов на НПЗ в летний период. Доставка топлива на Дальнем Востоке обходится дороже, чем в большинстве регионов России, отсюда и разница в ценах», — объяснил в интервью RT аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв

Тем не менее, по мнению опрошенных RT экспертов, действия правительства показали свою высокую эффективность, и до конца года цены могут остаться вблизи текущих значений. Кроме того, как отмечает аналитик ГК Forex Club Дарья Созонова, в ближайшие месяцы возможно и незначительное удешевление горючего в России.

Напомним, галопирующий рост цен на бензин в России стартовал весной. По данным Росстата, в мае топливо подорожало на 5,6% по сравнению с апрелем — этот показатель превысил официальную годовую прогнозируемую инфляцию (4%).

Кабмин отреагировал оперативно, и уже 1 июня власти снизили акцизы на бензин и дизельное топливо на 3000 и 2000 рублей за тонну соответственно, а с 1 июля было отменено запланированное повышение акцизов на 700 рублей. Кроме того, правительство убедило крупнейшие нефтяные компании зафиксировать стоимость горючего на уровне 30 мая.

В случае нарушения договорённостей государство повысит экспортные пошлины на нефтепродукты — таким образом, компаниям будет невыгодно поставлять горючее за рубеж, а его переизбыток на внутреннем рынке окажет понижательное давление на цены.

Борьба за стабильность

На фоне стабильной ценовой динамики эксперты не исключают возникновение рисков удорожания топлива. Одной из наиболее важных угроз могут стать ожидаемые в сентябре санкции США.

«Есть опасения, вызванные ослаблением курса рубля из-за санкций. В результате оттока инвесторов с финансового рынка России стоимость барреля нефти в нацвалюте превысила пять тысяч рублей — это абсолютный рекорд. Рост стоимости сырья может заставить производителей бензина вновь повысить ценники на АЗС», — отмечает Алексей Калачёв.

При этом эксперт полагает, что правительственных мер, в том числе по поддержке курса рубля на рынке, будет достаточно для удержания цен на горючее вблизи текущих значений. Как заявил 27 августа первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов , кабинет министров уже подготовил специальный пакет мер в ответ на предполагаемые ограничения Вашингтона.

На топливные цены также может давить и ожидаемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%. Как ранее заявлял глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин , налоговая составляющая является одним из ключевых факторов влияния на стоимость нефтепродуктов. Вместе с тем, по его словам, даже на фоне роста НДС устойчивость на рынке топлива будет обеспечена.

Как отмечает Алексей Калачёв, потенциально ценники АЗС могли бы вырасти с 1 января 2019 года — после отложенного ранее повышения акцизов на бензин и дизельное топливо на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. рублей соответственно. В то же время, по словам российского вице-премьера Дмитрия Козака , это не приведёт к новому ценовому скачку. Свою оценку зампред правительства объяснил наличием у властей необходимого набора инструментов для предотвращения колебаний цен на горючее.

Об отсутствии рисков серьёзных стоимостных колебаний на рынке топлива в 2019 году заявил и министр энергетики России Александр Новак . Такое мнение глава Минэнерго озвучил 27 августа по итогам заседания комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«Цены на бензин не растут с 31 мая этого года. Соответственно, те меры, которые были приняты правительством, — снижен акциз, обязательства компаний — приводят к тому, что цены стабильны. Мы рисков не видим, потому что в рамках налогового манёвра все необходимые сглаживающие механизмы приняты», — цитирует ТАСС Новака.

В конце июля Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли с 2019 года. Документы устанавливают поэтапное снижение до 2025 года экспортной пошлины на нефть с текущих 30% до нуля. Помимо этого, предполагается увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 2021 года.

Налоговый манёвр должен принести бюджету дополнительные доходы на сумму 10,8 трлн рублей. Но обнуление экспортных пошлин на нефть может спровоцировать рост себестоимости производства бензина. Однако правительство намерено принять ряд компенсационных мер, объёмом почти 3,4 трлн рублей.

7 августа в Государственную думу был внесён законопроект о госрегулировании цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, с 2019 года кабмин может получить полномочия по установлению предельной цены на топливо. Такая мера призвана защитить потребителей от сильных стоимостных колебаний на рынке.

«Мы не ожидаем новой волны роста стоимости топлива в ближайшее время. Если такое произойдёт, то правительство, безусловно, предпримет необходимые меры для того, чтобы предотвратить серьёзное повышение цен», — отмечает Дарья Созонова.

По оценке эксперта, в случае ухудшения ситуации на топливном рынке власти могут вновь пойти на снижение акцизов. Как пояснил Алексей Калачёв, в условиях текущего профицита бюджета такое действие более чем возможно. Временное повышение экспортных пошлин также могло бы способствовать стабилизации цен.

«Речь также может идти и о предоставлении каких-либо льгот нефтяным компаниям в обмен на снижение цен. В конце концов, никто не исключает и так называемых словесных интервенций в адрес производителей топлива, котрые могут существенно повлиять на стоимость горючего», — заключила Созонова.