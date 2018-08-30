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«Роснефть» за три года направила на инновации более двухсот миллиардов
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«Роснефть» за три года направила на инновации более двухсот миллиардов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общий объем финансирования компанией «Роснефть» инновационной деятельности за последние 3 года составил 210 млрд рублей. Из них на НИОКР было направлено 86,1 млрд рублей. Такие цифры были озвучены представителями компании в ходе пресс-тура в Центр инновационных разработок компании.
Журналистам были представлены новейшие разработки — в частности, уникальную разработку, позволяющая эффективно ликвидировать загрязнения нефтепродуктами; катализатор для получения арктических топлив и катализатор гидроочистки дизельного топлива. Особое внимание было уделено технологии повышения эффективности программ по утилизации попутного газа за счет производства синтетической нефти, которая по составу идентична природной, а также производству большой линейки уникальных полимеров.
За последние три года общее количество полученных патентов выросло на 30% и в настоящее время составляет 604 шт. Экономический эффект от внедрения инноваций составил 16,7 млрд руб.
В рамках реализации и достижения целей стратегии Роснефть-2022 в 2018 году уже инициировано более 20 инновационных проектов по актуальным для Компании тематикам. Растет патентная активность, ожидаемое количество патентов в 2018 году составит более 640 (+ более 60 патентов в 2018 году). Объем испытаний новых технологии в «Роснефти» к концу 2018 составит более 230 позиций. В 2018 г на внедрение и тиражирование ранее успешно испытанных эффективных технологий уже направлено более 0,7 млрд рублей.
В 2016 году система менеджмента инноваций НК «Роснефть» признана соответствующей стандарту ГОСТ Р 56273.1-2014, определяющему требования к организации системы инновационного менеджмента. Это стало первым событием подобного рода в России. В 2018 году компания подтвердила соответствие стандарту.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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