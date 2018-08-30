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Охрименко: В передевальвации гривны виноваты Минфин и НБУ
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Охрименко: В передевальвации гривны виноваты Минфин и НБУ 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
На протяжении нескольких дней доллар демонстрировал стремительный рост: если 29 августа американскую валюту можно было купить за 27,84 гривен, то на следующий день — уже за 28,45.
«Курс должен быть фиксированным, даже не 26, а 8 или 5, и железно держаться. Тогда всем будет хорош: и украинцам, и экономике. Сейчас гривна передевальвирована. В основном вина лежит на НБУ и Минфине. Во-первых, они разрешили банкам больше покупать валюты для себя, а фактически классическую схему: ребята перевели деньги из офшоров, выдали себе кредиты, насчитали проценты, купили валюту и перевели в офшор. Пресечь эту ситуацию можно просто — достаточно запрета НБУ на покупку валюты», — объяснил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
По его словам, панику в обществе провоцирует само руководство Национального банка. После их публичных заявлениях о курсе гривны население сразу бежит в пункты обмена и скупают валюту.
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