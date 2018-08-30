Рынок акций Германии закрылся падением, DAX 30 снизился на 0,54%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов фармацевтики, СМИ и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 подешевел на 0,54%, индекс MDAX опустился на 0,37%, индекс TecDAX упал на 0,63%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Continental AG (DE:CONG), которые подорожали на 0,75 п. (0,47%), закрывшись на отметке в 161,10. Котировки Bayerische Motoren Werke AG (DE:BMWG) выросли на 0,370 п. (0,44%), завершив торги на уровне 84,600. Бумаги Deutsche Boerse AG (DE:DB1Gn) выросли в цене на 0,500 п. (0,42%), закрывшись на отметке 119,700.

Лидерами падения стали акции Fresenius Medical Care AG&Co (DE:FMEG), цена которых упала на 2,760 п. (3,02%), завершив сессию на отметке 88,480. Акции Fresenius SE Vz (DE:FREG) поднялись на 1,320 п. (1,95%), закрывшись на уровне 66,320, а Covestro AG (DE:1COV) снизились в цене на 1,420 п. (1,88%) и завершили торги на отметке 74,180.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Delivery Hero AG (DE:DHER), которые подорожали на 2,24% до отметки 49,38, Metro Wholesale&Food Specialist AG (DE:B4B), которые набрали 2,20%, закрывшись на уровне 13,4700, а также акции Schaeffler AG Pref (DE:SHA_p), которые повысились на 1,36%, завершив сессию на отметке 11,93.

Лидерами падения стали акции Fielmann AG (DE:FIEG), которые снизились в цене на 3,01%, закрывшись на отметке 56,400. Акции компании Scout24 AG (DE:G24n) потеряли 2,92% и завершили сессию на уровне 44,620. Котировки Aroundtown Property Holdings PLC (DE:AT1) снизились в цене на 2,13% до отметки 7,580.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции RIB Software AG (DE:RIB), которые подорожали на 2,88% до отметки 20,740, SLM Solutions Group AG (DE:AM3D), которые набрали 1,92%, закрывшись на уровне 23,85, а также акции Evotec AG (DE:EVTG), которые повысились на 1,33%, завершив сессию на отметке 22,090.

Лидерами падения стали акции Drillisch AG (DE:DRIG), которые снизились в цене на 3,52%, закрывшись на отметке 42,720. Акции компании Aixtron SE (DE:AIXGn) потеряли 3,43% и завершили сессию на уровне 10,840. Котировки Isra Vision AG (DE:ISRG) снизились в цене на 2,91% до отметки 53,30.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (434) превысило количество закрывшихся в плюсе (267), а котировки 81 акций практически не изменились.

Котировки акций Drillisch AG (DE:DRIG) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 3,52%, 1,560 п., и завершили торги на отметке 42,720.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, вырос на 7,75% до отметки 15.58.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,60%, или 7,30, достигнув отметки $1.204,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,59%, или 0,41, до $69,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,44%, или 0,34, до отметки $77,80 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,50% до 1,1648, а котировки EUR/GBP упали на 0,27%, достигнув отметки 0,8964.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,36% до 94,80.