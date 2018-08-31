ЦБ РФ с 31 августа отозвал лицензию у «К2 банка»

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Банк России с 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у " К2 банка " (Черкесск, Карачаево-Черкесия), говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает ЦБ, «К2 Банк (АО) являлся монопродуктовой кредитной организацией, бизнес-модель которой концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях».

"Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 01.08.2018 составил 9,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в 5 раз. При этом банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму порядка 400 млн рублей, связанные с оплатой посреднических услуг по привлечению принципалов, что привело к искажению финансового результата его деятельности", — поясняет регулятор.

Используемый в кредитной организации формальный подход к оценке деятельности принципалов привел к существенному занижению принятых на себя кредитных рисков по предоставленным банковским гарантиям. «Выполнение требований Банка России об устранении вышеуказанных нарушений выявило значительное сокращение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В К2 Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.