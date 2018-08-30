Воробьев призвал застройщиков участвовать в акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал строительные компании благоустраивать территории, активнее озеленять регион и принять участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево».

«Лесной комитет готовит традиционно эту акцию («Наш лес. Посади свое дерево» — ред.). Сейчас будет более удаленная территория. Будем сажать сады, деревья. Я очень надеюсь, что нас слышат наши девелоперы, строительные компании. Они как правило занимают не очень активную позицию, пассивную. Как строить дома — они активные, а как проводить благоустройство… Надеюсь, что ведущие компании покажут пример, чтобы новые микрорайоны тоже озеленить», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что акцию запустили в регионе в связи с эпидемией короеда-типографа.

«Начинали мы с тяжелой ситуации, сейчас мы с активистами, жителями Подмосковья, Москвы, общественниками, школьниками, студентами уже засадили все поляны, которые прилегают к большим городам», — заключил Воробьев.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области. Очередная акция пройдет в Московской области 22 сентября. Центральной площадкой акции в Балашихе станет Озерский лесопарк. На его территории планируется высадить более 14 тысяч сеянцев сосны на площади 3,5 гектара.