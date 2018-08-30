Британская Wonga после прекращения выдачи микрокредитов объявила о банкротстве

ЛОНДОН, 30 авг — ПРАЙМ. Британская микрокредитная компания Wonga после прекращения в четверг приема заявок на новые микрокредиты из-за финансовых затруднений объявила о банкротстве, следует из заявления компании.

В заявлении микрокредитной организации, включающей четыре компании, отмечается, что после обсуждения сложившейся ситуации совет директоров пришел к выводу «о целесообразности передачи компаний под (временные) администрации».

"Клиенты Wonga могут продолжать использовать услуги компании для управления своими текущими кредитами, но новые заявки на кредиты в Великобритании приниматься не будут", — отмечается в сообщении.

Ранее в четверг Wonga, известная на британском рынке быстрыми онлайн-микрозаймами под завышенные проценты, заявила о прекращении приема заявок на новые кредиты.

Ранее компания неоднократно попадала под внимание со стороны британского финансового регулятора из-за жалоб клиентов на непрозрачность формирования процентных ставок по кредитам, а также столкнулась с требованиями о выплате компенсаций. Ставки по микрокредитам Wonga, средний размер которых около 250 фунтов стерлингов, нередко доходили до порядка 6 тысяч годовых.

Так, в 2014 году британский финансовый регулятор FCA предписал компании выплатить около 2,6 миллиона фунтов стерлингов компенсации 45 тысячам клиентов.

В 2012 году Wonga разместила свои акции на New York Stock Exchange на более 1 миллиард долларов.