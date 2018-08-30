Ещё
Греческая Hellenic Petroleum с июня прекратила закупку иранской нефти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.01
$
68.28
79.33
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.68
+0.25 Золото
1199.12
–0.01 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1662
+0.0285
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Греческая Hellenic Petroleum с июня прекратила закупку иранской нефти 

Прайм 14 минут назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Греция Hellenic Petroleum с июня прекратила закупку иранской нефти в связи с введением санкций США против Ирана, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заместителя генерального директора компании Андреаса Шиамишиса (Andreas Shiamishis).
"Иранская нефть перестала нами использоваться в качестве исходного сырья для переработки с июня 2018 года", — приводит агентство слова Шиамишиса.
По его словам, компания закупает нефть из других источников, включая Европу и Саудовскую Аравию.
США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.
Hellenic Petroleum — одна из крупнейших корпораций Греции. Совокупные мощности греческих заводов Hellenic Petroleum (Аспропиргос, Элевсин, Салоники) — 17 миллионов тонн, что составляет около 65% нефтеперерабатывающих мощностей страны.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на опасениях вокруг торгового конфликта США и Китая Биржи АТР в основном снизились на ослаблении оптимизма вокруг глобальной торговли Американский миллиардер Уоррен Баффетт заявил, что Apple "чрезвычайно недооценен" рынком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах45
Рубли ждет тотальное изменение81
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию334
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение