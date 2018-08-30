Греческая Hellenic Petroleum с июня прекратила закупку иранской нефти

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Греция Hellenic Petroleum с июня прекратила закупку иранской нефти в связи с введением санкций США против Ирана, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заместителя генерального директора компании Андреаса Шиамишиса (Andreas Shiamishis).

"Иранская нефть перестала нами использоваться в качестве исходного сырья для переработки с июня 2018 года", — приводит агентство слова Шиамишиса.

По его словам, компания закупает нефть из других источников, включая Европу и Саудовскую Аравию.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.

Hellenic Petroleum — одна из крупнейших корпораций Греции. Совокупные мощности греческих заводов Hellenic Petroleum (Аспропиргос, Элевсин, Салоники) — 17 миллионов тонн, что составляет около 65% нефтеперерабатывающих мощностей страны.