Биржи Европы закрылись снижением, итальянский FTSE MIB потерял более 1%

МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги в четверг снижением, итальянский индекс потерял более 1% на беспокойстве вокруг ситуации с возможным отказом Италии поддерживать новый бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,62%, до 7516,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,42%, до 5478,06 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 12494,24 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB опустился на 1,28% до 20495,1 пункта.

Как сообщает агентство Market Watch, инвесторы выражают скептицизм по поводу выступления координатора Евросоюза по переговорам с Лондоном по Brexit Мишеля Барнье , который днем ранее заявил, что ЕС готов предложить Британии «беспрецедентно тесные отношения» после выхода страны из блока.

При этом Барнье подчеркнул, что ЕС не согласиться на какие-либо условия по сделке, которые могли бы нанести вред экономике евросоюза. Встреча между Барнье и британским министром по вопросам Brexit Домиником Раабом намечена на пятницу.

Трейдеры особенно обеспокоены ситуацией вокруг принятия нового бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы. Как сообщал ранее еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер , следующий семилетний финансовый план ЕС (MFF) на 2021-2027 годы, на основе которого будут составляться ежегодные бюджеты союза, не сможет быть утвержден без единогласного одобрения всеми странами Евросоюза. При этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявлял, что страна может не поддержать бюджет ЕС на ближайшие годы связи с фактическим отказом европейских партнеров установить новые правила в области миграционной политики.

Эттингер также отметил, что в случае отказа Италии поддержать принятие бюджета, стране придется выплачивать проценты. Акции итальянский банков в четверг стали лидерами снижения — бумаги Unione di Banche Italiane SpA потеряли 2,6%, а UniCredit SpA — 1%.